«Сочи» отдаст защитника-легионера в грузинский клуб

«Сочи», аутсайдер текущего сезона РПЛ отдаст Соломона Агбалаку в аренду.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, новым клубом 20-летнего нигерийца будет грузинский «Сабуртало» из Тбилиси.

Отметим, что Агбалака сам находится в аренде в «Сочи», принадлежит он нигерийскому «Брод Сити». Однако в текущем сезоне африканец в российском клубе не прижился и вышел на поле всего лишь в двух матчах во всех турнирах. Голами и голевыми действиями молодой африканский футболист не отметился.

После 18 туров «Сочи» занимает 16-е место турнирной таблицы РПЛ с 11 баллами, возглавляет команду с декабря Роберт Морено.