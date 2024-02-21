«Ленини навсегда останется в «Краснодаре» — агент

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Напомним, ранее футболист хотел покинуть кубанский клуб, однако позже принял решение остаться до конца контракта.

«Будущее Кевина? Он навсегда останется в «Краснодаре» (смеется), — заявил Фернандес порталу «РБ Спорт».

В текущей кампании 27-летний хавбек из Кабо-Верде появился на поле в 15 встречах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Ленини с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года.

После 18 туров «быки» идут на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

Трансферная сага завершена — Ленини остаётся в «Краснодаре»