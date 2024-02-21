​Хет-трик Промеса принёс «Спартаку» крупную победу

В среду «Спартак» проводил товарищеский матч против «Астаны» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счётом 4:0. Все голы были забиты ещё до наступления перерыва. Дело началось с автогола, после чего нападающий Квинси Промес оформил хет-трик.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» на выезде в рамках девятнадцатого тура чемпионата России.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.