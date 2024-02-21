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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хет-трик Промеса принёс «Спартаку» крупную победу

21 Февраля 2024 • 17:57 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Астана
окончен

В среду «Спартак» проводил товарищеский матч против «Астаны» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счётом 4:0. Все голы были забиты ещё до наступления перерыва. Дело началось с автогола, после чего нападающий Квинси Промес оформил хет-трик.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» на выезде в рамках девятнадцатого тура чемпионата России.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Протокол игры  
Спартак Москва4:0Астана
(1:0) Астанов Эльхан16' (автогол)  
(2:0) Промес Квинси26'  
(3:0) Промес Квинси31'  
(4:0) Промес Квинси45'  
Максименко АртёмДуарте АлексисБабич СрджанХлусевич ДаниилМозес ВикторМедина ХесусПруцев ДанилМартинс КристоферЗобнин РоманУгальде МанфредПромес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилСоболев АлександрУмяров НаильСвинов ИльяИгнатов Михаил АлександровичМаслов ПавелКлассен ЛеонТихомиров ИванЗиньковский АнтонРябчук ОлегДжикия ГеоргийДенисов ДаниилЧернов Никита
Чондрич ЙосипАманович АлексаБыстров МаратМарочкин АлександрКуат ИсламбекОсей БарнсТомасов МаринАстанов ЭльханКамара УсуманУрега ФабьенМасурас Яннис
Запасные: Эбонг МаксВороговский ЯнБейсебеков АбзалСейсен МухаммеджанКаримов РамазанПрокопенко ВладиславДосмагамбетов ТимурЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславКусяпов ТалгатБатырхан МустафинКазуколовас КипрасЗаруцкий Александр
21 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес

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