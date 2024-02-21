​Хет-трик Промеса принёс «Спартаку» крупную победу

В среду «Спартак» проводил товарищеский матч против «Астаны» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счётом 4:0. Все голы были забиты ещё до наступления перерыва. Дело началось с автогола, после чего нападающий Квинси Промес оформил хет-трик.
Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» на выезде в рамках девятнадцатого тура чемпионата России.
После восемнадцати туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Астанов Эльхан16' (автогол)
|(2:0) Промес Квинси26'
|(3:0) Промес Квинси31'
|(4:0) Промес Квинси45'
Максименко Артём•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Хлусевич Даниил•Мозес Виктор•Медина Хесус•Пруцев Данил•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Угальде Манфред•Промес Квинси
Чондрич Йосип•Аманович Алекса•Быстров Марат•Марочкин Александр•Куат Исламбек•Осей Барнс•Томасов Марин•Астанов Эльхан•Камара Усуман•Урега Фабьен•Масурас Яннис
21 февраля.
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