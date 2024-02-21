Полузащитник «Рубина» перебрался во Вторую лигу

Казанский «Рубин» в своих соцсетях сообщил о расставании с левым защитником Иваном Савицким. Молодой футболист продолжит карьеру в клубе «Балтика-БФУ», выступает этот коллектив из Калининграда во Второй лиге.

Отмечается, что 20-летний футболист и клуб Премьер-лиги расторгли свои трудовые отношения по обоюдному согласию. Первую половину текущего сезона Савицкий провёл в Москве, где выступал в другом клубе Второй лиги – дубле московской «Родины». Играл этот клуб осенью во Второй лига А в дивизионе «серебро».

Контракт Савицкого с «Балтикой-БФУ» рассчитан до конца текущего сезона.