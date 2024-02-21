Колосков: Налог не повлияет на приглашение легионеров в РПЛ

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что в чемпионате России может быть введён налог на иностранцев.

По данным СМИ, клубы должны будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, которую сыграет легионер.

«Это смешно. Что такое для клуба 5-10 тысяч рублей? Это ящик пива и все. Такие суммы не обогатят РФС и никак не повлияют на приглашение легионеров», — заявил Колосков «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если РФС хочет бороться с большим количеством легионеров, то проще ужесточить лимит.

После 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который опережает идущий на второй строчке «Зенит» на два очка.