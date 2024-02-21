«Оренбург» завершил трансферную кампанию

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился комментарием о работе клуба на трансферном рынке этой зимой.

«Оренбург» проделал хорошую работу. Мы завершили комплектование команды, которое еще начали в предыдущее трансферное окно. Мы подписали всех футболистов, которых хотели», — приводит слова Еремякина Sport24.

По итогам 18 сыгранных туров «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков. Отрыв команды от зоны прямого вылета составляет всего два зачетных балла.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 1 марта.