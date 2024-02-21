«ВТБ-Арена» выдержит мартовские нагрузки, заявили в руководстве комплекса

В грядущем марте 2024 года столичной «ВТБ Арене» предстоит принять сразу пять матчей. Три из них будут домашними играми московского «Динамо», а ещё две – играми сборной России, которой предстоит принять команды Сербии и Парагвая.

«Своевременная подготовка и реновация с декабря по февраль позволит полю выдержать такую серьёзную нагрузку. Газон соответствует регламенту и готов для инспекции комиссией РПЛ», - говорит «Матч ТВ» гендиректор стадиона Антон Гаврилов.

Чиновник добавил, что визит комиссии состоится в четверг, 22 февраля.

Игры сборной России против Сербии и Парагвая пройдут 21 и 25 марта соответственно. 3, 9 и 31 марта на арене домашние матчи проведёт московское «Динамо».