Дьяков: Смолов заслужил новый контракт

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, стоит ли «бело-голубым» продлевать трудовой договор с форвардом команды Фёдором Смоловым.

По мнению эксперта, Марцел Личка и руководство «Динамо» ждали большего от футболиста, но у него изменилась позиция, поэтому он стал меньше забивать.

«Думаю, Фёдор еще в том возрасте, когда он может играть на высоком уровне и приносить пользу команде, которая борется за высокие места. Поэтому контракт на год он вполне заслужил», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В нынешнем сезоне 34-летний Смолов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил пять голов и стал автором четырех ассистов.

Действующий трудовой договор форварда с «Динамо» рассчитан до предстоящего лета.