​Черчесов подошёл к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же» – воспоминания Лебеденко

Бывший футболист «Ахмата» Игорь Лебеденко вспомнил, как в своё время он посещал резиденцию Рамзана Кадырова.

«Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошёл к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же», - цитирует Лебеденко «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент 40-летний Лебеденко играет за московское «Торпедо». Команда в этом сезоне выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. На текущий момент «автозаводцы» располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

Отметим, что с прошлого лета Станислав Черчесов находится без тренерской работы после ухода из «Ференцвароша».