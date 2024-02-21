Наумов: «Локомотив» может попасть в тройку

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием о перспективах «красно-зелёных» во второй части текущего розыгрыша чемпионата России.

«За «золото» с «Зенитом» не поспоришь. А вот в тройку попасть «Локомотив» может», — приводит слова Наумова Metaratings.

Специалист отметил, что многие недовольны трансферами «Локомотива» этой зимой, но у клуба не так много денег, к тому же «железнодорожникам» и не нужно много новых футболистов, ведь состав хорошо укомплектован.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова провели 18 матчей, в которых набрали 31 очко. Сейчас «Локомотив» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.