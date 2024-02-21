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​Промес оформил хет-трик за тайм

21 Февраля 2024 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Астана
1 5.60 X 4.00 2 1.60
2-й тайм

В среду «Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона проводит товарищеский матч против «Астаны». После первого тайма команда Гильермо Абаскаля громит соперника со счётом 4:0. Главным героем первой 45-минутки стал нападающий Квинси Промес, который оформил хет-трик.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Зенита» на выезде в девятнадцатом туре чемпионата России. На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Астаной» можно в текстовой трансляции.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес

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Ставка и прогноз на товарищеский матч Спартак Москва — Астана — 21 февраля 2024
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