​Промес оформил хет-трик за тайм

В среду «Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона проводит товарищеский матч против «Астаны». После первого тайма команда Гильермо Абаскаля громит соперника со счётом 4:0. Главным героем первой 45-минутки стал нападающий Квинси Промес, который оформил хет-трик.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Зенита» на выезде в девятнадцатом туре чемпионата России. На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Астаной» можно в текстовой трансляции.