​В «Пари НН» прокомментировали ситуацию с переходом Кучаева

Дмитрий Кондратов, возглавляющий в «Пари НН» совет директоров, высказался о ситуации с вероятным переходом в команду полузащитника Константина Кучаева из ЦСКА.

«Мы всё ещё в процессе согласования перехода Кучаева в «Пари НН». Думаю, нам нужно ещё полдня, к вечеру уже будут какие-то новости», - цитирует Кондратова Sport24.

По словам Кондратова, есть несколько вариантов оформления трансфера Кучаева. Один из них – разрыв контракта игрока с ЦСКА и переход в «Пари НН» в статусе свободного агента.

«Есть сложности с регистрацией арендного соглашения, когда у футболиста заканчивается контракт. Поэтому сейчас мы как раз и ищем вариант, чтобы переход был правильным и законным», - объяснил Кондратов.

В сезоне 2023/2024 Константин Кучаев провёл 15 официальных матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кучаева в 2,5 миллиона евро.