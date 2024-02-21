​В «Пари НН» высказались об интересе к Магкееву

Дмитрий Кондратов, который в «Пари НН» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу интереса клуба к защитнику Станиславу Магкееву из «Локомотива».

«Магкеев? Такой футболист, конечно, входит в список наших интересов. Но пока никаких переговоров не ведётся», - цитирует Кондратова Sport24.

Действующий контракт 24-летнего Магкеева с «Локомотивом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне защитник на футбольном поле ещё не появлялся, поскольку он долго восстанавливался от травмы.

Отметим, что «Пари НН» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.