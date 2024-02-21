Президент «Урала» Иванов: «Стадион будет готов к домашнему матчу с «Зенитом»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о готовности арены в Екатеринбурге к возобновлению сезона.

По словам Иванова, поле «Екатеринбург Арены» находится в хорошем состоянии и будет готово к первому домашнему матчу «Урала», который состоится 9 марта против «Зенита».

«Поле в хорошем состоянии уже сейчас, оно одно из лучших в лиге. Стадион будет готов к первому домашнему матчу», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Урал», набравший 19 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой первый официальный матч весной екатеринбуржцы проведут 2 марта в гостях против «Ахмата».