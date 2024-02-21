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Президент «Урала» Иванов: «Стадион будет готов к домашнему матчу с «Зенитом»

21 Февраля 2024 • 16:43 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о готовности арены в Екатеринбурге к возобновлению сезона.

По словам Иванова, поле «Екатеринбург Арены» находится в хорошем состоянии и будет готово к первому домашнему матчу «Урала», который состоится 9 марта против «Зенита».

«Поле в хорошем состоянии уже сейчас, оно одно из лучших в лиге. Стадион будет готов к первому домашнему матчу», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Урал», набравший 19 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой первый официальный матч весной екатеринбуржцы проведут 2 марта в гостях против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов

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