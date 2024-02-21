​Президент «Урала» оценил идею с налогом на легионеров в РПЛ

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», отреагировал на слова Максима Митрофанова – генерального секретаря Российского футбольного союза. Последний допустил внедрение налога на легионеров уже со следующего сезона.

По словам Иванова, появление налога на легионеров в российском футболе он не считает правильным шагом.

«Я не считаю это введение правильным, потому что уровень нашего футбола упал после отъезда легионеров в предыдущие два года», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В то же время Иванов отметил, что введение налога на легионеров может быть интересным решением в будущем.

«Сейчас надо немного подождать, когда молодые российские игроки будут готовы заменить легионеров, играя на их уровне. Тогда, наверное, данное предложение будет интересным», - сказал Иванов.

Чемпионат России возобновится уже через девять дней – матчи девятнадцатого тура пройдут 1, 2 и 3 марта.

​В чемпионате России могут ввести налог на легионеров