​В чемпионате России могут ввести налог на легионеров

В обозримом будущем в чемпионате России может быть введён налог на легионеров. Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, сообщил, что этот вопрос был заморожен сперва из-за пандемии коронавируса, а позже из-за потери клубами доходов от выступлений в еврокубках. В то же время Митрофанов подчеркнул, что концепция уже была утверждена.

По словам Митрофанова, в течение полугода будет правильно пересмотреть этот вопрос и понять позицию клубов.

«Хотя она [позиция клубов] предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку ещё на один сезон», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

После восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Второй «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт на два очка.