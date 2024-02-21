Центральный защитник Иван Кузьмичёв перебрался из «Локомотива» в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

23-летний футболист проведет остаток сезона в «Торпедо» на правах аренды. При этом отмечается, что если «автозаводцы» смогут по итогам сезона выйти в Российскую премьер-лигу, то арендное соглашение Кузьмичёва будет автоматически пролонгировано еще на один сезон.

В текущей кампании Кузьмичёв принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в один миллион евро.