«Ростов» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Пари НН»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в товарищеской игре против «Пари НН».

Стартовый состав «Ростова»: Медведев (вр), Мелёхин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян (к), Шанталий, Комаров, Зубенко, Азнауров, Моисеев.

Контрольный поединок между «Ростовом» и «Пари НН» состоится сегодня, 21 февраля. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Напомним, первую часть сезона Российской премьер-лиги «Ростов» завершил на десятой строчке, сумев набрать 21 очко. «Пари НН» финишировал на девятом месте, имея в копилке 24 балла.