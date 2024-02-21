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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» усилилась бразильским футболистом

21 Февраля 2024 • 15:18 Комментировать
Балтика
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Сочи
03.03 19:00

Калининградская «Балтика» пополнилась бразильским вингером Алексом Насименто Фернандесом, ранее выступавшим за болгарский клуб «Черно Море».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл за свой бывший клуб 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, за Фернандеса «Балтика» заплатила 500 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ калининградская команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой первый матч во второй части сезона «Балтика» проведёт 3 марта против «Сочи».

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БАЛТИКА СОЧИ
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