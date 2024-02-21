«Балтика» усилилась бразильским футболистом

Калининградская «Балтика» пополнилась бразильским вингером Алексом Насименто Фернандесом, ранее выступавшим за болгарский клуб «Черно Море».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл за свой бывший клуб 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, за Фернандеса «Балтика» заплатила 500 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ калининградская команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой первый матч во второй части сезона «Балтика» проведёт 3 марта против «Сочи».