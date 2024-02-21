Промес и Угальде – в основе «Спартака» на матч с «Астаной»

«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду команда Гильермо Абаскаля проведёт товарищеский матч против «Астаны». «Красно-белые» выйдут на футбольное поле с первых минут в таком составе:

Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Мозес, Промес, Угальде.

Отметим, что Георгий Джикия и Александр Соболев оказались в числе запасных футболистов «Спартака» на этот матч.

Игра между «Спартаком» и «Астаной» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.