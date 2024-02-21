​Сёмин оценил изменения в российском футболе

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об изменениях в российском футболе, которые произошли с момента, когда он взял паузу в своей карьере.

«Конечно, они есть. Изменения есть в тренировочном процессе, тактике и походах. С одной стороны, зрелищность увеличивается, потому что команды больше владеют мячом. С другой стороны, стало меньше ударов и опасных моментов, которые были раньше. Здесь дело вкуса», - цитирует Сёмина Metaratings.

После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два зачётных балла, а третье «Динамо» - на шесть.

Матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут уже очень скоро - 1, 2 и 3 марта. Отметим, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионский титул выигрывал «Зенит».