​Сёмин видит позитив в ситуации с футбольными санкциями

Известный тренер Юрий Сёмин видит позитив в ситуации с санкциями, с которыми столкнулся Российский футбольный союз. По словам опытного специалиста, этот период может помочь российскому футболу найти свой путь.

«Футбол есть и будет всегда. Сегодняшний период хорош для того, чтобы найти свой путь в футболе», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин добавил, что мартовские товарищеские матчи национальной сборной России против Сербии и Парагвая станут лакмусовой бумажкой.

«Игры с ними покажут, больше у нас плюсов или минусов. К тому же в российском футболе стало больше молодых игроков», - сказал Сёмин.

Против Сербии сборная России сыграет 21 марта, а против Парагвая – 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».