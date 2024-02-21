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​Сёмин видит позитив в ситуации с футбольными санкциями

21 Февраля 2024 • 14:49 Комментировать

Известный тренер Юрий Сёмин видит позитив в ситуации с санкциями, с которыми столкнулся Российский футбольный союз. По словам опытного специалиста, этот период может помочь российскому футболу найти свой путь.

«Футбол есть и будет всегда. Сегодняшний период хорош для того, чтобы найти свой путь в футболе», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин добавил, что мартовские товарищеские матчи национальной сборной России против Сербии и Парагвая станут лакмусовой бумажкой.

«Игры с ними покажут, больше у нас плюсов или минусов. К тому же в российском футболе стало больше молодых игроков», - сказал Сёмин.

Против Сербии сборная России сыграет 21 марта, а против Парагвая – 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин
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