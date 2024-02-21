Агент: «Роша докажет, что один из лучших защитников в РПЛ»

Агент Игор Кампеделли, который работает с защитником ЦСКА Виллианом Рошей, высказался о перспективах футболиста.

По словам агента, Роша оптимистично настроен перед второй частью сезона, находясь в хорошей физической форме. Кампеделли отметил желание футболиста помочь ЦСКА добиться поставленных целей.

«Виллиан счастлив в клубе и знает, какую ответственность несёт, представляя ЦСКА. У меня нет сомнений, что Виллиан Роша вновь проявит себя и докажет, что он один из лучших центральных защитников чемпионата России», - цитирует Кампеделли Metaratings.

Первый официальный матч в 2024 году ЦСКА проведёт в субботу, 2 марта, - против «Оренбурга» на своём поле. На текущий момент «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.