Силкин: «Краснодар» и «Зенит» выглядят мощнее «Динамо»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в текущем сезоне чемпионата России.

«Понимаю, что шесть очков, это немного, но «Динамо» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне. «Краснодар» и «Зенит» выглядят мощнее динамовцев», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Специалист считает, что «Динамо» демонстрирует яркую игру на зимних сборах, но не стоит обращать на это много внимания, ведь в чемпионате все будет по-другому.

После 18 туров подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка.