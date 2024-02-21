Чанов рассказал, в чём не смог себя реализовать Михаил Кержаков

Вячеслав Чанов, ранее работающий тренером московского ЦСКА, оценил карьеру голкипера петербургского «Зенита» Михаила Кержакова. Специалист назвал единственный аспект, в котором вратарь не смог себя реализовать.

«Единственное, что не получилось, но не только у него одного, это, что обрезали нас с европейским футболом, я так понимаю, он бы мог поиграть в еврокубках», – цитирует Чанова Vrpognoze.ru.

37-летний Кержаков в настоящий момент всерьёз задумывается о завершении профессиональной карьеры. Контракт опытного голкипера с петербургским «Зенитом» подходит к концу этим летом.