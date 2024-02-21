Петржела: «Зенит» легко найдёт замену Кержакову»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе голкипера Михаила Кержакова из команды.

«Только сам Кержаков знает, с чем связано его решение закончить карьеру в скором времени. Если он так решил, то тут нельзя ничего сказать. «Зенит» легко найдёт замену Кержакову», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Действующий трудовой договор Кержакова с «сине-бело-голубыми» истекает по завершении нынешнего сезона.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидера на два очка.