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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Зенит» легко найдёт замену Кержакову»

21 Февраля 2024 • 14:03 Комментировать (2)

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе голкипера Михаила Кержакова из команды.

«Только сам Кержаков знает, с чем связано его решение закончить карьеру в скором времени. Если он так решил, то тут нельзя ничего сказать. «Зенит» легко найдёт замену Кержакову», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Действующий трудовой договор Кержакова с «сине-бело-голубыми» истекает по завершении нынешнего сезона.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидера на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Михаил Кержаков ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
21 Февраля 2024 в 15:26
... не отвечаец омбициям клуба.. кхе-кхе..
Cruyff
21 Февраля 2024 в 14:53
она давно уже есть там все вратари одного среднего уровня
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