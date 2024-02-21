«Оренбург» усилил состав нападающим

18-летний форвард «Минска» Тимофей Мартынов перебирается в Российскую премьер-лигу. Об этом информируют журналисты «Спорт-Экспресса».

Как стало известно источнику, новым местом нападающего стал «Оренбург». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на три с половиной года.

В общей сложности Тимофей провел 42 поединка за «Минск» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

После первой половины сезона РПЛ «Оренбург» набрал 15 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.