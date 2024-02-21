Михаил Кержаков: «Мне не нравилось быть капитаном «Зенита»

37-летний страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что ему не нравилось быть капитаном команды.

«Мне не нравилось быть капитаном. Считаю, он должен быть как можно чаще в игре. А вратарю в этом плане тяжелее. Я не побегу на другую половину поля общаться. Это бесполезная трата сил», - передает слова голкипера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кержаков поучаствовал в 15 матчах за петербургский коллектив, в которых попустил 12 мячей. Срок действующего трудового соглашения между «Зенитом» и вратарем рассчитан до лета 2024 года.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в таблице.