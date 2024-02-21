Полузащитник Мохаммад Горбани трудоустроился в Российской премьер-лиге. Футболист подписал трудовое соглашение с «Оренбургом», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что 22-летний хавбек пополнит ряды команды за один миллион евро. Его контракт с клубом будет рассчитан на три с половиной года.

В текущем сезоне Мохаммад провел за «Сепахан» 20 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 18 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва команда на выезде встретится со столичным ЦСКА.