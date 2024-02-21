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«Оренбург» объявил о трансфере Горбани официально

21 Февраля 2024 • 12:45 Комментировать

Полузащитник Мохаммад Горбани трудоустроился в Российской премьер-лиге. Футболист подписал трудовое соглашение с «Оренбургом», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что 22-летний хавбек пополнит ряды команды за один миллион евро. Его контракт с клубом будет рассчитан на три с половиной года.

В текущем сезоне Мохаммад провел за «Сепахан» 20 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 18 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва команда на выезде встретится со столичным ЦСКА.

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Оренбург трансферы футбола - зима 2024 Мохаммад Горбани ещё теги
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