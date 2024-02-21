Колосков — о Тюкавине: «С шашкой наголо в Европу бежать не надо»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о перспективах нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина уехать в европейский чемпионат.

Спортивный функционер отметил, что не нужно отправлять форварда в Европу, ведь Арсена Захаряна уже проводили, а у него не все получается в Испании.

«Пусть Тюкавин спокойно выступает за «Динамо», радует российских болельщиков и приносит пользу «бело-голубым». В этом сезоне у него неплохо получается. А с шашкой наголо в Европу бежать не надо», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что в декабре Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года.