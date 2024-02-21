Михаил Кержаков ответил, готов ли продлить контракт с «Зенитом»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном подписании нового трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».

«Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: «Я устал и ухожу», - передает слова Кержакова «Чемпионат».

Срок действующего контракта между «Зенитом» и Михаилом истекает по завершении нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 37-летний вратарь провел 13 поединков, в которых пропустил семь голов.

После 18 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» с 36 баллами занимают второе место в турнирной таблице.