Стало известно, когда Гарре вернётся в расположение «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прибудет в расположение клуба в воскресенье, 25 февраля, об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Аргентинец присоединится к клубу на сборе, который в эти дни проходит в Турции. Напомним, что первые два сбора он пропустил из-за повреждения.

Подопечные Игоря Осинькина после первой части сезона Российской премьер-лиги занимают седьмое место в турнирной таблице.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.