Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, причиной отказа стали напряжённые отношения между Арменией и Турцией, поэтому дело до официальных переговоров даже не дошло.

Контракт 24-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.