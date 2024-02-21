Галлас: «Не думаю, что Аршавин станет тренером, ему нравится то, чем он сейчас занимается»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о том, способен ли экс-нападающий «канониров» Андрей Аршавин в будущем стать тренером.

По мнению Галласа, Аршавину нравится быть экспертом на телевидении, и он не захочет становиться тренером.

«Мне бы, например, хотелось стать в будущем тренером. Я сейчас работаю с защитниками, и мне это нравится, но я не думаю, что Аршавин станет тренером. Мне кажется, ему нравится то, чем он сейчас занимается», — приводит слова Галласа Metaratings.

Также француз отметил, что работать тренером сложнее, чем быть футболистом, поскольку должность наставника команды возлагает на специалиста большую ответственность.