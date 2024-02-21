Новичок «Ростова» Сако считает, что Россия однажды выиграет чемпионат мира

Новичок «Ростова» Умар Сако рассказал, что знал о России до того, как пополнил ряды команды с берегов Дона на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Ивуариец отметил, что знал, что в России очень холодно, а также много пробок в Москве. Также он вспомнил чемпионат мира 2018 года, отметив, что это был самый лучший турнир в истории.

«В один день сборная России сможет выиграть чемпионат мира. Футбол – жизнь, здесь все возможно, как и победа российского клуба в Лиге чемпионов. Однажды это случится», - приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, что уже на следующей неделе возобновляется сезон Российской премьер-лиги.