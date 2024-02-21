Личка: «Когда мы вернёмся в Москву, то уже забудем о сборах и начнём всё с нуля»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о большой результативности столичного клуба во время товарищеских матчей на зимних сборах.

Чешский специалист отметил, что это действительно хорошо, когда команда создаёт моменты и забивает, так это придаёт оптимизма.

«Молодые футболисты тоже показали интенсивный футбол. Когда мы вернёмся в Москву, то уже забудем о сборах и начнём всё с нуля. Потому что очки дают только за матчи в чемпионате», - приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, что в пятницу, 23 февраля, «бело-голубые» проведут товарищеский матч против «Балтики».