Сёмин сделал выбор между Роналду и Месси

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин сделал выбор между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Месси», - передает слова специалиста телеграм-канал «РБ Спорт».

Напомним, что на счету Лионеля восемь «Золотых мячей». В активе Криштиану – пять аналогичных наград.

В настоящий момент Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». Что касается Роналду, то 39-летний португальский бомбардир защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

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