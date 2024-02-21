Умар Сако рассказал, почему принял решение перейти в «Ростов»

Новичок «Ростова» Умар Сако рассказал, почему принял решение пополнить ряды команды с берегов Дона.

Ивуариец считает «Ростов» одним из самых больших клубов России, к тому же у него большие амбиции.

«У меня было много предложений от различных клубов, но «Ростов» для меня был лучшим вариантом. Адаптация здесь проходит у меня отлично», - приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, что центральный защитник, который принадлежит болгарской «Арде», заключил с «Ростовом» арендное соглашение до конца нынешнего сезона, а у российской команды есть опция выкупа игрока.

Напомним, что уже 1 марта команда Валерия Карпина сыграет против «Ростова» в 19-м туре РПЛ.