Новичок «Ростова» Сако рассказал, что хочет получить российское гражданство

Защитник «Ростова» Умар Сако высказался о возможном получении российского гражданства.

Игрок сборной Кот-Д’Ивуара отметил, что было бы неплохо получить российский паспорт.

«Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за свою сборную Кот-д’Ивуара», - приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды команды с берегов Дона в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца нынешнего сезона. Он принадлежит болгарской «Арде», с которым у него рассчитан контракт до лета 2026 года.

Ранее он выступал за австрийский ЛАСК и болгарский «Берое».