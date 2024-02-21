Аленичев считает, что Джикия должен быть в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации между защитником столичного клуба Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем.

Специалист отметил, что это уже не внутренние разногласия, так как существует открытый конфликт, о котором все говорят.

«Он должен быть в «Спартаке». Думаю, если тренерский штаб доверит Джикии место в основе, он эти надежды оправдает. Для меня Джикия и Бабич являются игроками одного уровня», - приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.