Пикущак оценил трансфер нападающего Са в «Краснодар»

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на трансфер форварда «Ботафого» Виктора Са в стан «быков».

«Ходят слухи, что Кордоба может уйти. Нужна альтернатива ему. Думаю, что приобретение Виктора Са может быть удачным для «Краснодара», - цитирует Пикущака «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что краснодарский клуб взял в аренду южноамериканского футболиста.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо».