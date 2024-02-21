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Пикущак оценил трансфер нападающего Са в «Краснодар»

21 Февраля 2024 • 11:01 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на трансфер форварда «Ботафого» Виктора Са в стан «быков».

«Ходят слухи, что Кордоба может уйти. Нужна альтернатива ему. Думаю, что приобретение Виктора Са может быть удачным для «Краснодара», - цитирует Пикущака «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что краснодарский клуб взял в аренду южноамериканского футболиста.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо».

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