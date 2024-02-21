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Пикущак: «Краснодар» хорошо укомплектован и может продолжить борьбу с «Зенитом»

21 Февраля 2024 • 10:55 Комментировать

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Топовых трансферов от «Краснодара» не ждал. Команда хорошо укомплектована, поэтому больших ожиданий у меня не было. Нынешним составом «Краснодар» может продолжить борьбу с «Зенитом», - передает слова Пикущака «Чемпионат».

После 18 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивива опережают идущий вторым «Зенит» на два пункта. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта.

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