Пикущак: «Краснодар» хорошо укомплектован и может продолжить борьбу с «Зенитом»

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Топовых трансферов от «Краснодара» не ждал. Команда хорошо укомплектована, поэтому больших ожиданий у меня не было. Нынешним составом «Краснодар» может продолжить борьбу с «Зенитом», - передает слова Пикущака «Чемпионат».

После 18 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивива опережают идущий вторым «Зенит» на два пункта. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта.