Личка оценил готовность «Динамо» к возобновлению сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил готовность столичного клуба к возобновлению сезона.

Специалист отметил, что для него стало большим плюсом, что никто не ушёл из команды, и на данный момент есть повышение конкуренции, так как уже 16-17 игроков хоть завтра могут выйти на официальную игру.

«Понятно, что не все будут играть, потому что на поле только 11 мест. Мы должны быть единым целым, и все должны быть готовы в любой момент выйти и помочь команде», - приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице.