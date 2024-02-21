Михаил Кержаков оценил вероятность ухода из «Зенита»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил вероятность своего ухода из команды. Контракт 37-летнего вратаря с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2024 года.

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Без этого никак. Всё может быть», - передает слова опытного футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кержаков провел 13 матчей, в которых пропустил 12 мячей. После 18 туров петербургский коллектив с 36 баллами занимает второе место в таблице.