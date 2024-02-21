Владимир Федотов оценил процесс адаптации Айсауи в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о процессе адаптации полузащитника Сидахмеда Айсауи.

Напомним, что 19-летний алжирский футболист подписал контракт с ЦСКА, который рассчитан до лета 2026 года. Также в соглашении предусмотрена опция продления ещё на два сезона.

Специалист отметил, что игроку безусловно нужна адаптация в новой среде обитания.

«Но он себя проявил в этом плане, коммуникабельный. Необходима адаптация к ритму и темпу, условиям проживания. Всё это впереди», - заявил Федотов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА в субботу, 24 февраля, проведет товарищеский матч против «Динамо».