Федотов подвёл итоги товарищеского матча против «Химок»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги товарищеского матча против подмосковных «Химок», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 3:0.

Специалист отметил, что игра получилась рабочей, но не хватало эмоций.

«У нас хватало точных передач и эмоций, не сумели забить, не попадали по мячу. Тем не менее, старались, создавали и надежно сыграли в обороне», - заявил Федотов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что уже на следующей неделе возобновляется сезон Российской премьер-лиги, в котором после 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице.