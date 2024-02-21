Федотов высказался о физической форме Дивеева

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о физической форме защитника Игоря Дивеева.

Напомним, что игрок, который получил повреждение в матче за Суперкубок России против «Зенита», полностью восстановился после травмы и вчера, 20 февраля, отыграл 90 минут в товарищеском матче против подмосковных «Химок» (3:0).

«Игорь Дивеев провел хорошую реабилитацию, тренеры с ним здорово поработали. С «Химками» он выдержал все 90 минут, это дорогого стоит. Постепенно подводим Игоря к началу чемпионата», - заявил Федотов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».