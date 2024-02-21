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Вагнер Лав составил символическую сборную из одноклубников по ЦСКА

21 Февраля 2024 • 09:36 Комментировать

Известный бразильский форвард Вагнер Лав, поигравший в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА, назвал символическую сборную из экс-партнеров по «армейскому» клубу.

«Акинфеев, Красич, Василий Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Дуду, Рахимич, Дзагоев, Карвальо, я и Жо», - поведал бразилец на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Вагнер выступал за московскую команду с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. Вместе с «армейцами» нападающий три раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА.

В чемпионате России Лав провел 169 поединков, в которых записал на свой счет 85 забитых мячей и 38 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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