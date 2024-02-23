Россия - Беларусь: история противостояний

Последние два года сборная России проводит только товарищеские матчи. При этом неизменно растёт уровень соперников. Если национальная сборная начинала с поединков против Таджикистана и Киргизстана, то уже в ближайший месяц сыграет против Сербии и Парагвая. Любопытно, что ни в одном из более чем десятка поединков за два последних года россияне не играли против своих соседей – белорусов. Ситуация может быть исправлена уже этим летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как проходили прошлые встречи между Россией и Беларусью.

Общая статистика

Всего Россия и Беларусь встречались четыре раза. Каждый поединок проходил в рамках товарищеских матчей. Дважды победы праздновала Россия (в августе 1999-го и мае 2015-го), ещё в двух встречах в основное время была зафиксирована ничья (май 1999-го и май 2002-го). Правда, в одном из случаев команды ещё и пробили пенальти, в которых победу одержала сборная Беларуси – 5:4.

Разминка перед французами

Впервые Россия и Беларусь сошлись в мае 1999-го. Тот поединок стал решающей проверкой дружины Олега Романцева перед архиважным матчем против сборной Франции на её поле в отборочном матче чемпионата Европы-2000. Поединок проходил в Туле при 13 тысячах зрителей. Романцев выставил тот состав, который, по его мнению, и должен был сыграть во Франции. Впоследствии не обошлось без перестановок, но в поединке с белорусами счёт открыл один из лидеров той сборной Александр Мостовой. Отыгрались гости в дебюте второго тайма усилиями Тарловского. За десять минут до конца матча хорошие моменты были у Титова и Хохлова, но оба раза Беларусь выручил Тумилович.

На волне успеха

В августе 1999-го Романцев не стал менять традицию играть с Беларусью накануне отборочных матчей европейского цикла. В этот раз поединок в Минске собрал 17 тысяч зрителей. Неудивительно, прошло всего два месяца, как россияне обыграли на выезде чемпионов мира. Любопытно, что встреча в России не транслировалась. Без лишнего телевизионного давления россияне добились победы со счётом 2:0. Забили те, кому и положено: форварды Бесчастных и Панов.

Подготовка к чемпионату мира

Третья очная встреча между Россией и Беларусью прошла в мае 2002 года. Подопечные Олега Романцева вели подготовку к предстоящему мундиалю в Японии и Корее. В рамках товарищеского Кубка LG россияне в полуфинале встретились с белорусами, поединок с которыми в Москве собрал 16 тысяч зрителей. Валентин Белькевич достаточно быстро открыл счёт в матче, но через четверть часа Андрей Соломатин с пенальти позволил россиянам отыграться. Как и положено кубковой встрече, всё решилось в серии пенальти, героем которой стал Геннадий Тумилович, отразивший три удара. Отметим, что судил ту встречу бывший руководитель департамента судейств РФС Виктор Кашшаи.

Почти десять лет назад

Последний очный поединок между сборными России и Беларуси состоялся почти десять лет назад. Голевое пиршество (4:2) прошло всего при шести тысячах зрителей, что собрались на «Арена Химки». Матч запомнился дебютом за национальную команду Александра Головина и Алексея Миранчука. Оба ещё и голами отметились. Два других забитых мяча пришлись на мастодонтов сборной России Александра Кокорина и Александра Кержакова.

Очные поединки сборной России против сборной Беларуси

Дата Результат 19.05.1999 Россия – Беларусь 1:1 (Мостовой – Тарловский) 18.08.1999 Беларусь – Россия 0:2 (Бесчастных, Панов) 17.05.2002 Россия – Беларусь 1:1 (4:5 по пенальти) Голы: Белькевич – Соломатин – с пенальти 07.06.2015 Россия – Беларусь 4:2 (Кокорин, Головин, Ал. Миранчук, Кержаков – Кисляк-2 гола)

Константин Лицин