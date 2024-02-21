«Спартак» обратился к Амаралу

Московский «Спартак» поздравил спортивного директора клуба Томаша Амарала с днем рождения. Функционеру исполнилось 33 года.

«Поздравляем спортивного директора «красно-белых» с днем рождения! Желаем Томашу крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед вместе с «красно-белыми», - гласит сообщение московского клуба.

Напомним, что Амарал приступил к работе в «Спартаке» в конце 2023 года. До этого он трудился в лиссабонской «Бенфике».

После 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков.